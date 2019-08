Borse europee proseguono il rimbalzo, partenza positiva

Valeria Panigada 8 agosto 2019 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per le principali Borse europee, che proseguono così il rimbalzo messo a segno ieri. In avvio a Francoforte il Dax segna un +0,84%, a Parigi il Cac40 sale dell'1,20% e a Londra l'indice Ftse100 guadagna lo 0,50%. Un segnale positivo è giunto questa mattina dalla Cina, con le esportazioni che sono aumentate il mese scorso, nonostante l'escalation delle tensioni con gli Stati Uniti. A luglio l'export cinese ha segnato un rialzo del 3,3% rispetto all'anno scorso. Si tratta del ritmo più alto dallo scorso marzo. Gli analisti avevano stimato un calo dell'1%.I listini asiatici hanno imboccato la via dei rialzi, nonostante ieri sera Wall Street abbia chiuso contrastata sui timori di una recessione, che ha messo sotto pressione i rendimenti dei Treasury Usa. L'indice Nikkei di Tokyo ha chiuso gli scambi in rialzo dello 0,37% dopo che aveva perso il 4,76% nelle quattro sedute precedenti.La giornata sarà movimentata dal bollettino economico della Banca centrale europea, mentre tra i dati macro si segnalano le richieste di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti.