Borse europee proseguono il rimbalzo, apertura positiva

Valeria Panigada 20 marzo 2020 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Partenza in deciso rialzo per le Borse europee, che proseguono così gli acquisti di ieri. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale del 5,2%. A Francoforte il Dax avanza del 5,5% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +2%. Le massicce misure di sostegno economico annunciate dalle banche centrali stanno finalmente calmando i mercati. A queste notizie si aggiunge anche il rimbalzo del petrolio, dai minimi a 18 anni toccati ieri, dopo che l'amministrazione Trump si è mossa a sostegno per settore oil con il dipartimento dell'Energia statunitense che sosterrà i produttori petroliferi acquistando un totale di 77 milioni di barili di greggio, partendo da 30 milioni subito, al fine di accrescere le scorte di emergenza.