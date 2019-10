Borse europee proseguono i ribassi, partenza in calo

Valeria Panigada 2 ottobre 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Leprincipali Borse europee hanno aperto in calo, proseguendo i ribassi di ieri, con gli investitori preoccupati che le tensioni commerciali pesino sull'economia mondiale dopo i deludenti dati giunti ieri da Europa e Stati Uniti. In particolare, a preoccupare è stato l'indice manifatturiero Usa, sceso al minimo in oltre 10 anni, deludendo le attese degli analisti. In avvio l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,21%. A Francoforte il Dax cede lo 0,36%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,25% e a Londra l'indice Ftse100 segna un -0,64%, in attesa di sviluppi dal fronte Brexit, con il premier inglese Boris Johnson che oggi potrebbe fare una offerta finale all'Unione europea.