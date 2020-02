Borse europee proseguono i rialzi, apertura con segno più dopo rimbalzo listini cinesi

Valeria Panigada 4 febbraio 2020 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto in territorio positivo, proseguendo i guadagni di inizio settimana. Nei primi minuti di scambio l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,63%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,68%, a Parigi il Cac40 avanza dello 0,59% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +1,01%. A incoraggiare gli scambi è il rimbalzo dei listini asiatici nonostante il bilancio delle vittime del coronavirus continui a salire. Tokyo ha chiuso questa mattina con un progresso di circa mezzo punto percentuale, mentre Shanghai e Hong Kong avanzano di oltre 1 punto percentuale. Moody's ha sottolineato che il coronavirus potrebbe colpire in particolare i consumi discrezionali nei settori retail, trasporti, turismo e intrattenimento, ma ha anche aggiunto che il governo di Pechino ha gli strumenti per assorbire un eventuale shock economico. In Cina, la Commissione nazionale sanitaria ha reso noto che il bilancio delle vittime è salito a 425 morti, e che ci sono 20.438 casi confermati di persone infettate dal virus.