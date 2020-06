Borse europee proseguono i rialzi, apertura con segno più

Valeria Panigada 3 giugno 2020 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per le Borse europee che proseguono i guadagni dei giorni scorsi. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale di circa 1 punto percentuale. A Francoforte il Dax incassa un +1,03%, a Parigi il Cac40 avanza dell'1,12% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,80%. Gli operatori continuano a guardare alla ripresa dell'attività economica con la fine progressiva delle misure di confinamento visto il miglioramento della situazione Covid in Europa. Ieri i dati sull'attività manifatturiera nell'area euro hanno evidenziato primi segnali di recupero e questa mattina dalla Cina si è assistito a un sorprendente recupero dell'indice Pmi servizi, che a maggio è balzato al record dal 2010. Si guarda con speranza anche alla riunione di politica monetaria della Bce, in programma domani, da cui potrebbero giungere nuove misure in sostegno all'economia. Il mercato si attende un incremento del PEPP per ulteriori 500 miliardi. La seduta odierna sarà movimentata da alcune indicazioni macro. Attenzione all'indice Pmi servizi di Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna ed Eurozona relativo al mese di maggio. In arrivo anche il tasso di disoccupazione di Italia e area euro relativo ad aprile.