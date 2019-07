Borse europee proseguono i guadagni e aprono in moderato rialzo

Valeria Panigada 2 luglio 2019 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per le Borse europee, che proseguono così i guadagni di ieri scattati in seguito alla tregua commerciale raggiunta tra Stati Uniti e Cina. Ieri sera Wall Street ha chiuso in rialzo con l'S&P500 su nuovi massimi storici a un soffio dalla soglia dei 3.000 punti. Il presidente americano Donald Trump ha confermato che le trattative commerciali con la Cina sono già iniziate. Tuttavia, la questione rimane ancora aperta. Non solo l'amministrazione Trump starebbe valutando dazi aggiuntivi sui beni dell'Unione europea per un valore di 4 miliardi di dollari. In questo contesto a Francoforte il Dax ha aperto con un +0,15%, a Parigi il Cac40 segna in avvio un progresso dello 0,12% e a Londra l'indice Ftse100 sale dello 0,28%. La giornata odierna non prevede numerosi spunti macro con la sola pubblicazione dei prezzi alla produzione nell'Eurozona. Attenzione anche al petrolio con l'incontro Opec allargato che si concluderà oggi a Vienna e che confermerà i tagli alla produzione anche per i prossimi mesi, oltre la fine del 2019.