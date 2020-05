Borse europee proseguono i guadagni e aprono con segno più dopo proposta franco-tedesca su Recovery Fund

Valeria Panigada 19 maggio 2020 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Leprincipali Borse europee hanno aperto con segno più, proseguendo i guadagni di inizio settimana, anche se a un ritmo più moderato. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 segna un progresso dello 0,88%. A Francoforte il Dax avanza di 1 punto percentuale, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,46% e a Londra l'indice Ftse100 mostra un +0,63%. L'umore rimane positivo su possibili novità riguardo il Recovery Fund, dopo la proposta franco-tedesca. La cancelliera Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron hanno proposto un Recovery Fund del valore di 500 miliardi di euro. Si tratta di finanziamenti e contributi a fondo perduto che saranno messi a disposizione delle regioni e dei settori più colpiti dalla pandemia. L'intesa raggiunta tra Francia e Germania potrebbe anticipare il lancio di un piano ancora più ambizioso da parte dell'Unione europea. Attenzione, nel corso della mattina, allo Zew, l'indice che misura la fiducia delle imprese tedesche, importante per capire non solo i danni che il lockdown ha provocato all’economia, ma anche la velocità di ripresa, una volta allentate le misure di confinamento. Sale anche l'attesa per l'audizione di Powell al Senato, prevista nel pomeriggio, dopo che ieri il numero uno della Fed ha assicurato di avere ulteriori munizioni da lanciare per sostenere l'economia americana.