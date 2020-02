Borse europee proseguono i guadagni, apertura in rialzo

Valeria Panigada 12 febbraio 2020 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno avviato la seduta in territorio positivo, proseguendo il rally di febbraio che sembra non avere sosta. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,23%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,30%, a Parigi il Cac40 segna un +0,25% e a Londra l'indice Ftse100 si muove più cauto con un +0,15%. Il governo cinese ha annunciato che il bilancio delle vittime del coronavirus è salito a 1.113 decessi e che i casi di persone infettate sono in tutto 44.653, tuttavia a sostenere gli scambi è la notizia che nella provincia di Wuhan il numero degli infettati è salito al ritmo minore dal primo febbraio. Rassicurano anche le parole di Jerome Powell pronunciate ieri nel corso della sua audizione alla Camera. Il governatore della Fed si è dichiarato soddisfatto dell'attuale livello dei tassi di interesse tra l'1,5% e l'1,75%, suggerendo che non si prevedono ulteriori tagli. Oggi Powell sarà di fronte alla commissione affari finanziari del Senato per la presentazione del Monetary Policy Report. Tra gli altri appuntamenti, si segnala quello macro con il dato sulla produzione nell'Eurozona.