Borse europee pronte ad avvio in calo: ecco i temi da seguire in giornata

Daniela La Cava 6 ottobre 2021 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Per le principali Borse europee l'avvio di contrattazioni si prospetta in territorio negativo, lasciandosi alle spalle il positivo sentiment visto nelle passate sedute.Un cambio di passo che non riguarda solo l'Europa ma che si registra anche nei future su Wall Street in calo nella notte e in Asia (il Nikkei ha chiuso con un ribasso dell’1% circa).Nell'area Asia-Pacifico, si guarda all'annuncio della banca centrale della Nuova Zelanda - Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) -, che ha alzato oggi i tassi di interesse ufficiali allo 0,50%, confermandosi in questo modo, insieme alla Corea del Sud e alla Norvegia, tra le prime banche centrali che hanno alzato i tassi dall'inizio della pandemia Covid-19.Il calendario macro odierno prevede la produzione industriale della Spagna e le vendite al dettaglio della zona euro. Oltreoceano è prevista la pubblicazione del sondaggio Adp sugli occupati privati, primo assaggio prima dei dati sul mercato del lavoro attesi per venerdì. Prima dell'avvio delle contrattazioni in Europa in Germania è uscito il dato sugli ordini di fabbrica tedeschi per il mese di agosto. Il dato ha mostrato una flessione mensile del 7,7% rispetto al precedente +4,9% (dato rivisto da +3,4%) e al -2,2% del consensus Bloomberg. Su base annua il dato ha registrato un +11,7% contro il precedente +26,1% (dato rivisto da +24,4%) e rispetto al +16,4% della passata lettura.