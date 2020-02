Borse europee: prima seduta febbraio parte in rialzo

Daniela La Cava 3 febbraio 2020 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per le principali Borse europee, che continuano a monitorare da vicino le notizie in arrivo dal Coronavirus. Dopo lo scivolone di fine gennaio, la prima seduta del mese di febbraio inizia con segno positivo per il Dax di Francoforte che avanza dello 0,42% e per il Caca e il Ftse 100 rispettivamente in crescita dello 0,31% e dello 0,26 per cento. Sui mercati prevale una certa cautela.Ieri la banca centrale cinese, People's Bank of China, ha annunciato una misura di emergenza, volta a iniettare 1,2 trilioni di yuan, di liquidità nei mercati finanziari, attraverso operazioni di reverse repo. Il tutto in una settimana densa di dati macro, in arrivo soprattutto dagli Stati Uniti, che culminerà venerdì prossimo con l'aggiornamento mensile sul mercato del lavoro americano.