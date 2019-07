Borse europee: prevale la prudenza, apertura sotto la parità

Valeria Panigada 9 luglio 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza negativa per le Borse europee, in scia alla debolezza di Wall Street ieri sera e dei listini asiatici questa mattina. In avvio a Francoforte il Dax cede lo 0,96%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,31% e Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dello 0,21%. Il sentiment resta improntato alla prudenza, complice il set di dati sul lavoro americano di venerdì scorso, che ha parzialmente ridimensionato le aspettative di taglio dei tassi da parte della Fed. Cautela seguita anche da Morgan Stanley che ha scelto di ridurre l'esposizione sull'azionario globale ai livelli più bassi degli ultimi cinque anni. La giornata odierna prevede in Europa la riunione dell'Ecofin e l'incontro tra il negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier e il ministro inglese Stephen Barclay.