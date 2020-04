Borse europee positive: test Pil Usa, Fed e trimestrali

Daniela La Cava 29 aprile 2020 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee cominciano la giornata di scambi positive, aspettando l'appuntamento della Fed. Non sono attesi annunci, ma si guarderà alle indicazioni sulle prospettive per i prossimi mesi contenute nel comunicato e durante la conferenza di Powell. Sempre gli Stati Uniti oggi si attende il test con il dato sul Pil del primo trimestre, con la pubblicazione della stima advance alle 14.30. Gli investitori continuano a monitorare la stagione degli utili, stasera l'appuntamento a Wall Street è con i conti di Tesla.In questo scenario attendista le principali Piazze finanziarie europee riescono a strappare un segno positivo: il Dax di Francoforte sale dello 0,63%, mente il FTse 100 e il Cac40 avanzano rispettivamente dello 0,56% e dello 0,50 per cento.