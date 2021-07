Borse europee positive, tentano di recuperare parte del terreno perso alla vigilia

Valeria Panigada 9 luglio 2021 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee si muovono in territorio positivo nei primi minuti di contrattazione, nel tentativo di recuperare in parte le perdite della vigilia, subite per i timori sulla ripresa economica con la diffusione della variante Delta del coronavirus. Il rimbalzo potrebbe essere sostenuto dalla rimonta dei rendimenti obbligazionari dopo i forti ribassi dei giorni scorsi. In avvio l'indice Eurostoxx 50 segna un progresso dello 0,8%. A Francoforte il Dax sale dello 0,7%, a Parigi il cac40 guadagna lo 0,8% e a Londra l'indice Ftse100 avanza dello 0,5%. Tra gli appuntamenti di oggi, si segnala che a Venezia si apre la riunione dei ministri dell'economia e delle finanze e dei banchieri centrali del G20.