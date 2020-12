Borse europee positive su speranze piano stimolo Usa, stasera la Fed

Valeria Panigada 16 dicembre 2020 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Leprincipali Borse europee si muovono in territorio positivo nei primi minuti di contrattazione, in scia ai guadagni di Wall Street (dove il Nasdaq ha chiuso su nuovi massimi storici) e di Tokyo. L'indice Eurostoxx 50 sale in avvio dello 0,5%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,70%, a Parigi il Cac40 avanza dello 0,65% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,7%. A sostenere gli scambi sono le speranze legate alla distribuzione di vaccini contro il coronavirus e all'arrivo di uno stimolo monetario e fiscale negli Stati Uniti. I principali leader del Congresso hanno fatto progressi nelle discussioni sulle misure da mettere in atto per sostenere l'economia di fronte all'epidemia di coronavirus. "Ci stiamo avvicinando sempre di più", ha detto il leader della maggioranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, aggiungendo: "Sono ottimista, arriveremo presto a una decisione". Da parte sua, la Federal Reserve dovrebbe confermare la sua politica estremamente accomodante in occasione della sua ultima riunione dell'anno, prevista questa sera. Secondo le aspettative del mercato, la banca centrale americana dovrebbe confermare la volontà di lasciare i tassi di interessi a questi livelli fino al 2023 e dare nuove indicazioni sull'evoluzione futura dei propri programmi di acquisto. Intanto sul fronte sanitario, l'implementazione di vaccini contro il coronavirus continua a sostenere le speranze di una via d'uscita dalla crisi e di una ripresa dell'economia globale. Il vaccino prodotto da Pfizer e BioNTech è stato somministrato ai primi volontari negli Stati Uniti, mentre quello sviluppato da Moderna dovrebbe ottenere il via libera dalle autorità questa settimana. L'umore potrebbe però cambiare nel corso della mattinata con la diffusione degli indici Pmi manifatturiero e servizi per il mese di dicembre nella zona euro.