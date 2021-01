Borse europee positive, si guarda Oltreoceano tra Yellen e trimestrali

Valeria Panigada 19 gennaio 2021 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per le Borse europee che proseguono così la buona intonazione di inizio settimana. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,4%. A Francoforte il Dax avanza dello 0,3%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,4% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,6%. Oggi si guarda Oltreoceano dove Janet Yellen, ex presidente della Federal Reserve, scelta da Joe Biden per la sua squadra di governo come nuova segretaria al Tesoro, parlerà alla commissione di Finanza del Senato, invitando la nuova amministrazione ad 'Act Big' con il nuovo piano di stimoli economici anti-Covid. "Nè il presidente eletto (Joe Biden), né io, proponiamo questo piano di aiuti senza un aumento del peso del debito sul paese. Ma in questo momento, con i tassi di interesse ai minimi storici, la cosa più intelligente da fare è agire in modo importante", dirà Yellen, in base a quanto emerge dagli estratti del suo discorso ottenuti dall'agenzia di stampa Reuters. Grande attesa anche per la giornata di domani, mercoledì 20 gennaio, quando il presidente eletto Joe Biden salirà alla Casa Bianca inaugurando ufficialmente la sua presidenza. Sui mercati si respira ottimismo anche per la stagione dei conti, che accelererà oggi con gli annunci di Bank of America, Goldman Sachs e Netflix. Tra gli altri appuntamenti, a livello macro si attende dalla Germania l'indice Zew, che misura la fiducia delle imprese tedesche. Tra i titoli, attenzione al comparto auto, dopo i dati sulle immatricolazioni in Europa a dicembre.