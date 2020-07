Borse europee positive in avvio: trimestrali e tensioni Usa-Cina restano i temi caldi

Daniela La Cava 23 luglio 2020 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per le principali Borse europee, dopo la chiusura in rialzo di Wall Street. Nei primi minuti di scambi il Dax mostra una crescita di circa mezzo punto percentuale, mentre il Ftse 100 avanza dello 0,12 per cento. Sui mercati tiene banco la stagione delle trimestrali, ma si guarda anche alle tensioni tra Stati Uniti e Cina. Ieri Oltreoceano gli investitori hanno, però, preferito concentrarsi sulle notizie in arrivo dal fronte vaccino dopo che il governo degli Stati Uniti ha firmato un accordo con Pfizer e BioNTech.Per la stagione degli utili in primo piano numeri del secondo trimestre di due big come Microsoft e Tesla che hanno superato le aspettative del mercato. In particolare, la big californiana delle auto elettriche ha riportato utili per $104 milioni, o 50 centesimi per azione, rispetto alla perdita di $408 milioni, o di $2,31 per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente. Si tratta del quarto trimestre consecutivo di utili, aumentando la possibilità, secondo alcuni operatori, che venga inclusa nell'S&P 500.Lato macro oggi si attendono le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti. Poco prima dell'avvio la Francia ha pubblicato il dato sulla fiducia delle imprese in miglioramento a luglio. Il dato si è attestato a 85 punti contro i 78 della passata lettura, di poco al di sotto del consensus Bloomberg a 86 punti. La fiducia manifatturiera è stata pari a 82 punti dai precedenti 78 (dato rivisto da 77).