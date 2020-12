Borse europee positive in avvio, tranne Londra su cui pesa ancora variante Covid

Valeria Panigada 23 dicembre 2020 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee hanno avviato gli scambi in territorio positivo prima della pausa natalizia. Nei primi minuti di contrattazione, l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,40%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,5%, a Parigi il Cac40 segna un +0,3%, mentre a Londra l'indice Ftse100 rimane debole con un -0,22%, per effetto della variante Covid scoperta proprio nel Regno Unito e l'incertezza sul fronte Brexit.Si guarda anche Oltreoceano, dove Donald Trump ha minacciato di non firmare il piano di rilancio per l'economia Usa di circa 900 miliardi di dollari adottato lunedì dal Congresso, dopo mesi di trattative. Il presidente americano ha definito il piano "vergognoso", giudicando "ridicolmente bassi" gli aiuti previsti per le imprese e le famiglie. Trump ha quindi chiesto al Congresso di apportare modifiche al pacchetto di interventi.La seduta sarà movimentata da diversi appuntamenti, tra cui spiccano il reddito e la spesa delle famiglie americane e le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione negli Usa.