Borse europee positive in avvio: occhi su trimestrali e Bce

Daniela La Cava 24 luglio 2019 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Leprincipali Borse europee iniziano la seduta in territorio positivo sull'onda della chiusura positiva di Wall Street e del listino giapponese. Tra i fattori da monitorare in giornata la possibile ripresa dei colloqui tra Cina e Stati Uniti e la stagione degli utili con i conti di Deutsche Bank e Daimler usciti prima dell'avvio. Il tutto mentre sale l'attesa per la riunione di domani della Banca centrale europea, con la consueta conferenza di Mario Draghi a partire dalle 14.30. In questo scenario il Dax e il Ftse 100 salgono rispettivamente dello 0,03% e dello 0,07 per cento. Sotto la parità il Ftse 100 all'indomani dell'elezione di Boris Johnson, quale nuovo premier britannico al posto di Theresa May.