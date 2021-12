Borse europee positive in attesa della Fed, Londra giù dopo nuovo balzo inflazione

Valeria Panigada 15 dicembre 2021 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee si muovono in territorio positivo in attesa delle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Ni primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,63%. A Francoforte il Dax avanza dello 0,41%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,61%. Unica eccezione negativa è Londra dove l'indice Ftse100 cede lo 0,64% in scia al nuovo scatto in avanti dell'inflazione. Nel mese di novembre l'inflazione in Gran Bretagna si è portata al 5,1% dal 4,2% precedente. Indicazioni oltre le attese che erano ferme a 4,7%. Un dato importante in vista della riunione di politica monetaria della Bank of England, in agenda domani.Questa sera, invece, alle 20 ora italiana, la banca centrale americana annuncerà la sua decisione che verrà illustrata dal presidente Jerome Powell nel corso della conferenza stampa che prenderà il via alle ore 20.30. Secondo le attese di Mps Capital Services, la Fed dovrebbe accelerare il ritmo del tapering (da 15 a 30 miliardi di dollari) e sarà interessante vedere come evolverà la nuova nuvola dei punti per valutare il percorso di rialzo dei tassi nei prossimi anni disegnato dalla mediana delle attese dei membri Fed. In particolare, spiegano gli esperti, vedere come aumenterà la proiezione mediana per il 2022 (se segnerà due o più difficilmente tre rialzi, oggi il mercato ne sconta sui Fed funds 67 punti base ovvero due rialzi e mezzo).