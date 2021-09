Borse europee positive guardando alla ripresa, in arrivo l'inflazione Eurozona

Valeria Panigada 17 settembre 2021 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee si muovono in territorio positivo in avvio di questa ultima seduta della settimana, in scia ai guadagni dei listini asiatici questa mattina. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 sale di quasi 1 punto percentuale (+0,9%). A Francoforte il Dax avanza dello 0,8%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,9% e a Londra l'indice Ftse100 segna un progresso dello 0,8%.Gli indici europei sembrano così voler proseguire i rialzi di ieri, sostenuti dalla crescita del settore del turismo e del tempo libero sulla scia dell'aumento delle previsioni di traffico di Ryanair.La seduta sarà movimentata da alcune indicazioni, tra cui spiccano la lettura finale dell'inflazione nell'Eurozona relativa al mese di agosto e la fiducia dei consumatori negli Stati Uniti, elaborata dall'Università del Michigan (lettura preliminare). Inoltre, a Wall Street la giornata detta delle "quattro streghe" potrebbe essere caratterizzata da una certa volatilità con la scadenza di alcune opzioni e contratti futures.