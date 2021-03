Borse europee positive, focus sul fronte macro. I temi da monitorare oggi

Valeria Panigada 3 marzo 2021 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee hanno aperto gli scambi in territorio positivo, rimbalzando dai ribassi di ieri. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,6%. A Francoforte il Dax avanza dello 0,7%, a Parigi il Cac40 segna un +0,6% e a Londra l'indice Ftse100 è in rialzo dello 0,8%. L'appetito degli investitori per gli asset rischiosi è alimentato dalle speranze di una ripresa economica e un rallentamento dei rendimenti obbligazionari.Negli Stati Uniti, il presidente Joe Biden ha assicurato che il paese dovrebbe avere entro la fine di maggio una serie di vaccini sufficiente per l'intera popolazione adulta. In Europa, la Germania potrebbe allentare alcune restrizioni dopo un incontro tra la cancelliera Angela Merkel e i leader dei Länder.Gli investitori guarderanno anche al fronte macro dove sono attese diverse indicazioni. Nel corso della mattina verranno diffusi gli indici Pmi servizi di Italia, Francia, Gran Bretagna ed Eurozona. In uscita anche i dati del Pil dell'Italia. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno il sondaggio ADP sulla variazione degli occupati, come anticipazione dei più importanti dati sul lavoro americano di venerdì, a cui seguiranno l'indice Ism servizi e i dati EIA su scorte e produzione di greggio. In serata la Federal Reserve pubblicherà il Beige Book.