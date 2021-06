Borse europee positive, focus sul fronte macro

Valeria Panigada 24 giugno 2021 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee si muovono in territorio positivo in avvio di questa penultima seduta settimanale, con gli operatori concentrati sul contesto economico e le dichiarazioni dei membri della Federal Reserve. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,6%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,7%, a Parigi il cac40 avanza dello 0,6% mentre a Londra l'indice Ftse100 segna un più debole +0,10%.La seduta di oggi sarà movimentata da diversi appuntamenti. Nel corso della mattina è atteso l'indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese in Germania. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno il dato settimanale sulle richieste di sussidi alla disoccupazione, gli ordini di beni durevoli, la lettura finale del Pil del primo trimestre e la bilancia commerciale. Sul fronte banche centrali, oggi la Bce pubblicherà il Bollettino economico (con le proiezioni economiche), mentre la BoE annuncerà la sua decisione di politica monetaria. Infine, si segnala l'avvio del Consiglio europeo.