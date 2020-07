Borse europee positive, Piazza Affari segue la virata: Ftse Mib +0,23%

Valeria Panigada 20 luglio 2020 - 11:51

MILANO (Finanza.com)

Dopo una partenza in calo le Borse europee virano in territorio positivo, trainate da Francoforte dove il Dax avanza dello 0,60%. L'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,31%. Anche Piazza Affari si adegua con l'indice Ftse Mib che segna un progresso dello 0,15% in area 20.450 punti. Nel quarto giorno di vertice, che doveva durare inizialmente solo due giorni, i leader Ue starebbero facendo dei progressi per cercare di trovare un compromesso e raggiungere un accordo sul Recovery Fund, il piano da 750 miliardi di euro per il rilancio economico dell'Europa.Qualche spiraglio di speranza c'è: secondo quanto riportato da alcune fonti sembra che i cosiddetti paesi frugali (i paesi a favore di una rigida ortodossia di bilancio), Olanda in primis con il premier Mark Rutte, abbiano mostrato un'apertura alla proposta di un fondo che eroghi 390 miliardi sotto forma di sussidi e 360 miliardi di euro in prestiti (dunque somme da restituire). I leader Ue si riuniranno di nuovo oggi nel Consiglio europeo alle 16 ora italiana.