Borse europee poco mosse, sale attesa per la Fed mentre si guarda a euro forte e contagi Covid

Valeria Panigada 15 settembre 2020 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee aprono gli scambi di oggi intorno alla parità, in un clima improntato alla cautela di fronte al continuo peggioramento della situazione sanitaria legata al coronavirus nel mondo che ha costretto alcuni paesi a imporre nuove misure di confinamento. Dopo Israele, anche il Regno Unito e alcune città della Francia hanno deciso di imporre nuove restrizioni alla luce del continuo aumento dei contagi. Intanto sale l'attesa per la riunione della Fed, che domani annuncerà la sua decisione di politica monetaria, mentre l'euro continua a guadagnare terreno nei confronti del dollaro. Il cambio euro/dollaro sale per la quinta giornata consecutiva affacciandosi alla soglia di 1,19.In questo quadro, nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 segna un -0,08%. A Francoforte il Dax scivola dello 0,10%, a Parigi il Cac40 è poco mosso con un -0,09%, mentre a Londra l'indice Ftse100 sale dello 0,18%.La seduta sarà movimentata da alcune indicazioni macro, tra cui spicca l'inflazione in Italia, l'indice Zew tedesco e la produzione industriale negli Stati Uniti.