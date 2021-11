Borse europee poco mosse, prevale la cautela in attesa della Fed

Valeria Panigada 3 novembre 2021 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee aprono sulla parità, in un clima improntato alla prudenza in attesa dell'annuncio di politica monetaria della Federal Reserve, previsto questa sera, a cui seguirà la conferenza stampa del governatore Jerome Powell. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 segna un -0,04%. A Francoforte il Dax è piatto con un -0,02%, a Parigi il Cac40 mostra un +0,05% e a Londra l'indice FTse100 scivola dello 0,20%.Gli operatori mettono da parte l'ottimismo per le trimestrali societarie e si concentrano sul grande incontro della settimana, ovvero la Fed che dovrebbe annunciare, secondo le attese del mercato, la riduzione del programma mensile di acquisto di asset. Grande attenzione anche alle dichiarazioni di Powell per carpire qualche indicazione sui possibili rialzi dei tassi il prossimo anno.Per quanto riguarda i dati macro, oggi da monitorare soprattutto l'indagine mensile ADP sull'occupazione privata negli Stati Uniti, due giorni prima della pubblicazione del rapporto mensile sul lavoro.