Borse europee poco mosse, oggi focus su riunione BoE e pioggia trimestrali

Daniela La Cava 6 maggio 2021 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per le principali Borse europee che si districano tra diversi dati macro, trimestrali e la riunione della Bank of England (BoE). Nei primi minuti di contrattazioni il Dax di Francoforte sale dello 0,3%, mentre il Cac40 di Parigi e il Ftse 100 avanzano rispettivamente dello 0,44% e dello 0,19 per cento. Il tutto in una giornata ricca di conti trimestrali, in particolar modo in arrivo dal mondo bancario. In evidenza su questo fronte i numeri di UniCredit, ING e Societe Generale, ma anche quelli di EssilorLuxottica e Volkswagen.A livello macro in primo piano gli ordini industriali tedeschi per il mese di marzo, diffusi stamattina, che hanno mostrato una accelerazione e hanno battuto le attese del mercato, e come sottolineano da ING "sono di buon auspicio per la futura attività industriale, confermando prospettive molto positive per la crescita del secondo trimestre". Nel dettaglio, su base annua il dato ha segnato un balzo del 27,8% contro il precedente +5,8% (dato rivisto da +5,6%), con il mercato che si attendeva una crescita del 25,6 per cento. Su base mensile il dato ha mostrato un aumento del 3% dal precedente +1,4% (dato rivisto da +1,2%), mentre il consensus Bloomberg indicava un +1,5 per cento. Gli investitori guardano poi ai dati sul mercato del lavoro Usa in uscita domani, dopo l'anticipo di ieri con il sondaggio ADP. Nell'attesa oggi il calendario Usa prevede le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, oltre alla pubblicazione da parte della Fed del "Financial Stability Report".