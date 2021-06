Borse europee poco mosse, l'effetto Fed si stempera. Oggi Ecofin

Valeria Panigada 18 giugno 2021 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee si muovono intorno alla parità, dopo la chiusura contrastata di Wall Street e in mancanza di un catalizzatore che possa dettare una nuova direzione ai mercati dopo la sorpresa del cambio di tono della Federal Reserve. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 segna un -0,04%. A Francoforte il Dax è piatto con un -0,03%, così come il Cac40 di Parigi con un +0,03% e il Ftse100 di Londra con un -0,02%. La seduta è tranquilla anche sul fronte macro. Si segnala la riunione dell’Ecofin, che discuterà del dispositivo per la ripresa e la resilienza e verranno adottate le raccomandazioni sui programmi di stabilità e convergenza degli Stati membri.