Borse europee poco mosse in avvio su timori Covid

Valeria Panigada 15 dicembre 2020 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per le Borse europee, dopo un inizio di settimana positivo. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 segna un +0,14%. A Francoforte il Dax sale dello 0,10%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,11% e a Londra l'indice Ftse 100 è debole con un -0,12%. Sui mercati torna a prevalere la prudenza di fronte all'emergenza sanitaria che sta costringendo diversi paesi a reimporre restrizioni, moderando le speranze legate alla realizzazione di un vaccino contro il coronavirus.Dopo la Germania, anche i Paesi Bassi hanno annunciato nuove misure di confinamento per almeno cinque settimane ancora più restrittive di quelle stabilite nella prima ondata di epidemia da marzo a maggio. In Gran Bretagna, Londra e alcune aree del paese hanno rilevato livelli di allerta massimi, che potrebbero far scattare nuovamente la chiusura di pub e bar e vietare il movimento al di fuori dei comuni. Per quanto riguarda l'Italia, il governo sta pensando di rafforzare le restrizioni in vigore a livello nazionale durante le festività di fine anno. In Europa si attende la decisione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) sul vaccino sviluppato dall'americana Pfizer e dalla tedesca BioNTech. La decisione dovrebbe arrivare entro e non oltre il 29 dicembre.