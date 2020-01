Borse europee poco mosse in avvio, stasera la Fed

Daniela La Cava 29 gennaio 2020 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per le Borse europee, che guardano all'appuntamento di stasera con la Fed. Nei primi minuti di contrattazioni prevale l'incertezza con l'indice Dax e il Cac40 che cedono rispettivamente lo 0,11% e lo 0,15%, mentre il Ftse 100 sale dello 0,11 per cento. Il market mover di giornata è il primo meeting del 2020 della banca centrale americana, che dovrebbe mantenere l'attuale politica monetaria e giudizio sull'attuale scenario macroeconomico.Sotto i fari del mercato anche le trimestrali, in primis quella di Apple che ha battuto le attese in termini di ricavi e utili. Da monitorare anche il settore del lusso dopo i conti di Lvmh e Ferragamo.