Borse europee poco mosse in avvio, continua la caduta del petrolio

Valeria Panigada 28 aprile 2020 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per le Borse europee, dopo un inizio di settimana decisamente positivo. In avvio l'indice Eurostoxx 50 segna un +0,16%. A Francoforte il Dax è piatto con un +0,02%, a Parigi il Cac40 sale dello 0,10% e a Londra l'indice Ftse100 rimane sulla parità con un -0,05%. Da una parte, gli investitori guardano fiduciosi alle banche centrali (Fed domani e Bce il 30 aprile) e scommettono su una ripresa dell'economia, grazie all'allentamento delle misure di lockdown nel mondo. Dall'altra, l'ottimismo si confronta con la continua caduta dei prezzi del petrolio. Ieri il Wti ha perso quasi il 25% e oggi prosegue la sua discesa. Tra gli appuntamenti della giornata, si segnala la riunione di politica monetaria della banca centrale svedese, la presentazione del piano di ripresa dell'attività economica in Francia e Spagna. Attenzione anche al fronte societario, dove prosegue la stagione delle trimestrali.