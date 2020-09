Borse europee poco mosse in attesa della riapertura di Wall Street

Valeria Panigada 8 settembre 2020 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee si muovono appena sopra la parità dopo il rally di inizio settimana. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 segna un +0,04%. A Francoforte il Dax sale dello 0,13%, a Parigi il Cac40 scivola dello 0,12% e a Londra l'indice Ftse100 avanza dello 0,55%. Gli investitori si muovono cauti in attesa della riapertura di Wall Street, rimasta chiusa ieri per festività. In particolare, l'attenzione sarà rivolta all'evoluzione dei grandi titoli tecnologici statunitensi, vittime di un forte movimento di vendita alla fine della scorsa ottava, che ha pesato sull'intero sentiment dei mercati.Oltre al riavvio degli scambi a Wall Street, la seduta sarà animata da diverse indicazioni macro in Europa, tra cui spicca la lettura finale del Pil dell'Eurozona relativo al secondo trimestre. Intanto questa mattina è giunto il Pil del Giappone che, secondo la lettura finale, si è contratto nel secondo trimestre del 2020 del 7,9% su base trimestrale, al tasso annualizzato pari a -28,1%, più del previsto. Il Pil giapponese si è contratto per il terzo trimestre consecutivo, e nel periodo aprile-giugno ha sofferto la flessione peggiore dal 1955.