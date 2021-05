Borse europee poco mosse, focus sull'inflazione Usa

Valeria Panigada 12 maggio 2021 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per le principali Borse europee, in scia ai ribassi dei listini asiatici (Tokyo -1,6%) e di Wall Street. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 segna un +0,08%. A Francoforte il Dax sale dello 0,13%, a Parigi il Cac40 è piatto con un +0,03% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,4%, dopo che il Pil nel primo trimestre dell'anno è tornato a contrarsi (-1,5% rispetto al periodo precedente) ma meno del previsto (consensus -1,6%). Gli investitori si muovono incerti in attesa del dato sull'inflazione Usa, in uscita oggi pomeriggio. Nonostante vari funzionari della Federal Reserve abbiano ribadito la posizione fermamente dovish, gli investitori sono preoccupati che l'aumento dell'inflazione con un picco dei prezzi delle materie prime possa costringere la Fed ad alzare i tassi di interesse prima del previsto. Tra gli altri temi, da seguire la Commissione europea che questa mattina pubblicherà le nuove stime economiche.