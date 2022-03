Borse europee poco mosse, focus rimane su fronte geopolitico. Oggi l'incontro Usa-Cina

Valeria Panigada 18 marzo 2022 - 09:31

MILANO (Finanza.com)

Borse europee poco mosse con, gli indici in ordine sparso intorno alla parità. Poco dopo l'avvio, l'Eurostoxx 50 segna un fiacco -0,08%. A Francoforte il Dax scivola dello 0,16%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,36% mentre a Londra l'indice Ftse100 sale dello 0,59%. Gli investitori sembrano voler prendersi una pausa dopo una settimana dominata dal rimbalzo delle azioni e dalle decisioni di diverse grandi banche centrali, in primis la Fed, mentre l'apparente mancanza di progressi nei negoziati tra Russia e Ucraina favorisce l'aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui il petrolio.I colloqui tra Kiev e Mosca per il momento sembrano infruttuosi, con le dichiarazioni di un portavoce del Cremlino secondo cui parlare di progressi era "falso" e i commenti di funzionari statunitensi, incluso il presidente Joe Biden, che hanno definito il capo di stato russo Vladimir Putin un "criminale di guerra". Oggi Joe Biden incontrerà la sua controparte cinese, Xi Jinping.Sul fronte monetario, dopo i rialzi dei tassi annunciati dalla Federal Reserve statunitense e dalla Banca d'Inghilterra nel tentativo di arginare l'inflazione, la Bank of Japan (BoJ) oggi ha lasciato invariata la sua politica monetaria, sottolineando il "molto grande incertezza" sulle conseguenze economiche della crisi ucraina.