15 novembre 2021

MILANO (Finanza.com)

Borse europee poco mosse, dopo i recenti guadagni (lo Stoxx 600 ha archiviato la sua sesta settimana consecutiva di rialzi). Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 segna un +0,05%. A Francoforte il Dax sale dello 0,10%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,20% e a Londra l'indice Ftse00 è piatto con un -0,03%.Gli operatori si prendono una pausa di riflessione in una seduta piuttosto tranquilla anche dal fronte macro e societario. Dopo i riscontri arrivati stamattina dall'Asia, con il Pil e la produzione industriale giapponese e le vendite al dettaglio ma anche la produzione industriale in Cina, in mattinata si guarda alla bilancia commerciale della zona euro. In programma anche l'audizione del presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo.