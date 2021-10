Borse europee poco mosse di fronte a nuova tornata di trimestrali

Valeria Panigada 27 ottobre 2021 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Borse europee fiacche dopo i recenti rialzi. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 è piatto, segnando un -0,01%. A Francoforte il Dax scivola dello 0,12%, a Parigi il Cac40 è poco mosso con un +0,01%, così come l'indice FTse100 di Londra che mostra un -0,04%.La seduta di oggi sarà carica di trimestrali societarie, tra cui si segnalano Sodexo e Schneider Electric a Parigi e Deutsche Bank e Basf a Francoforte. Per gli Usa arrivano i primi riscontri dall'industria con i numeri di Boeing, Coca Cola, General Motors e McDonald's.A livello macro l'attenzione dei mercati sarà concentrata ancora sugli Stati Uniti, dove verrà pubblicata la bilancia commerciale e gli ordini di beni durevoli. Per le banche centrali sotto la lente le decisioni sui tassi dell'istituto centrale canadese e di quello brasiliano.