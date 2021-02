Borse europee piatte in avvio dopo i recenti guadagni, oggi la BoE

Valeria Panigada 4 febbraio 2021 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Partenza piatta per le Borse europee, che riprendono fiato dopo la corsa dei giorni scorsi. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 segna un +0,03%. A Francoforte il Dax sale dello 0,2%, così come il Cac40 di Parigi il Cac40 e l'indice Ftse100 di Londra. Il clima sui mercati rimane comunque sereno, scommettendo sul piano di stimolo economico negli Stati Uniti proposto dal presidente Joe Biden dal valore di 1,9 trilioni di dollari.La seduta sarà movimentata da alcuni dati in arrivo dal fronte macro, tra cui spiccano le vendite al dettaglio nell'Eurozona e le richieste di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti. Attenzione anche alle banche centrali, con la Bce che pubblicherà il suo bollettino economico e la Bank fo England che annuncerà la sua decisione di politica monetaria.