Borse europee piatte in avvio, attesa per trattative commerciali e riunione Fed

30 luglio 2019 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Partenza piatta per le principali Borse europee. Nei primi istanti di contrattazioni il Dax mostra una flessione dello 0,14% a 12.400 punti, mentre il Ftse 100 e il Cac40 mostrano rispettivamente una crescita dello 0,33% a 7.711 punti e dello 0,01% a 5.601,8 punti. I mercati attendono la ripresa delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina e guardano già alla riunione della Fed che domani si pronuncerà sul fronte tassi. Secondo le attese l'istituto guidato da Powell dovrebbe tagliare il costo del denaro di 25 punti base. Prosegue a ritmo sostenuto la stagione degli utili entrata nel vivo anche in Europa. Stasera a mercati chiusi arriveranno in numeri di Apple.