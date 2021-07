Borse europee partono miste, prevale prudenza in avvio d'ottava

Daniela La Cava 12 luglio 2021 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Per le principali Borse europee partenza all'insegna della cautela nella prima seduta della settimana in scia ai crescenti timori per l'aumento di casi di variante Delta. Segni negativi per il Cac40 e il Ftse 100 che cedono rispettivamente lo 0,21% e lo 0,23%, mentre il Dax avanza dello 0,26 per cento. I listini del Vecchio continente stanno snobbando anche la chiusura positiva registrata nei mercati dell'Asia-Pacifico, con l'indice Nikkei che ha mandato in archivio la seduta con un rialzo di oltre il 2 per cento.La settimana si apre senza spunti di rilievo a livello macro. Come unico appuntamento si segnala la riunione dell'Eurogruppo, oltre che un pranzo ufficiale tra Ursula von der Leyen, Janet Yellen e Christine Lagarde. Tuttavia, l'ottava sarà animata da dati importanti in arrivo soprattutto dagli Stati Uniti, tra cui spicca quello sull’inflazione di giugno che dovrebbe evidenziare un lieve rallentamento. L'attenzione sarà rivolta anche all’audizione semestrale che il governatore della Fed, Jerome Powell, terrà alle Commissioni di Camera e Senato, per avere qualche indizio sulle tempistiche del tapering. Si segnala inoltre che in questa ottava partirà la stagione delle trimestrali negli Usa, con le big del settore finanziario che pubblicheranno i conti del secondo trimestre.