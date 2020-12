Borse europee partono in rialzo, dicembre inizia all'insegna degli acquisti. Focus su dati macro

Valeria Panigada 1 dicembre 2020 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto la prima seduta di dicembre con segno più, proseguendo i guadagni eccezionali di novembre. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostox 50 sale di mezzo punto percentuale. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,60%, a Parigi il Cac40 avanza dello 0,54% e a Londra l'indice FTse100 segna un +0,66%.A sostenere i mercati le speranze di un vaccino contro il Covid, la prospettiva di un ulteriore sostegno da parte delle banche centrali e le buone indicazioni macro giunte dalla Cina. L'indice Pmi manifatturiero cinese, stilato da Caixin-Markit, si è attestato a novembre a 54,9 punti, al di sopra delle attese e dei livelli di ottobre. Dal dato emerge come le componenti della produzione e dei nuovi ordinativi siano salite ai ritmi più forti degli ultimi dieci anni, e che la componente dell'occupazione è cresciuta al record dal maggio del 2011. Attenzione all'indice Pmi manifatturiero di Spagna, Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna ed Eurozona relativo a novembre, in uscita questa mattina, e all'indice Ism manifatturiero degli Stati Uniti, previsto nel pomeriggio.Gli investitori si aspettano anche un aumento del sostegno monetario dalle principali banche centrali, in particolare dalla Fed e dalla Bce nelle riunioni di dicembre. Si scommette poi sull'arrivo alla Casa Bianca di un'amministrazione favorevole a nuovi stimoli fiscali. Il neo presidente Joe Biden ha confermato ieri la nomina dell'ex presidente della Fed, Janet Yellen, al Dipartimento del Tesoro.