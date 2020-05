Borse europee partono fiacche, attesa per Commissione Ue e dati macro

Valeria Panigada 6 maggio 2020 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza fiacca per le principali Borse europee, dopo i guadagni di ieri. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,23%. A Francoforte il Dax cede lo 0,22%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,27% e a Londra l'indice Ftse 100 si muove sulla parità con un -0,03%. Gli investitori rimangono cauti in attesa di numerosi appuntamenti, macro e non solo. Oggi la Commissione europea diffonderà le nuove stime economiche ma soprattutto le proposte sul recovery fund, dopo la sentenza-minaccia della Corte costituzionale tedesca che ha dato alla Bce tre mesi di tempo per dimostrare la necessità del suo piano di acquisti di titoli pubblici (piano PSPP, più noto con il nome di Quantitative easing), pena l'addio al programma della Bundesbank. Attenzione anche ai dati macro in arrivo. Nel corso della mattina verrà diffuso l'indice Pmi servizi di Italia, Francia, Germania ed intera Eurozona relativo al mese di aprile, che dovrebbe confermare il pesante impatto del Covid anche sul terziario. In uscita anche le vendite al dettaglio nella zona euro, previste in calo di oltre il 10% ad aprile.