Borse europee partono con segno più su speranze ripresa

Valeria Panigada 26 maggio 2020 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto in territorio positivo, proseguendo i guadagni di inizio settimana. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale di 1 punto percentuale. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,84%, a Parigi il Cac40 avanza dell'1,17% e a Londra, che ieri era chiusa per festività, l'indice Ftse100 segna un +1,84%. A incoraggiare i mercati è la prospettiva di una ripresa dell'economia mondiale che relega in un secondo piano i timori per la pandemia, le tensioni tra Usa e Cina e l'agitazione a Hong Kong. L'allentamento delle misure di confinamento in diversi paesi, dal Giappone alla Spagna, continua ad alimentare le speranze di un ritorno progressivo alla normale attività delle imprese.Il dato sulla fiducia dei consumatori americani, previsto oggi, potrebbe rafforzare questo ottimismo, dopo che ieri l'indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese tedesche, è migliorato più del previsto. Intanto il sondaggio Gfk relativo al mese di giugno ha rilevato che la fiducia dei consumatori in Germania è in via di miglioramento a -18,9 punti dai -23,1 punti della passata rilevazione. Possibili novità riguardanti la proposta della Commissione europea sul Recovery Fund e la nuova versione del bilancio Ue 2021-2027 potrebbero giungere già oggi.