Borse europee partono con segno meno, prudenza dopo dubbi su vaccino Moderna

Valeria Panigada 20 maggio 2020 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Partenza negativa per le Borse europee, sui timori persistenti dell'impatto economico della pandemia. In avvio l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,41%. A Francoforte il Dax segna un -0,32%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,48% e a Londra l'indice Ftse100 mostra un -0,47%. Non aiuta il rapporto pubblicato ieri che ha messo in dubbio l'esito dei test sperimentali sul vaccino anti-Covid che la società biotech Moderna aveva annunciato in pompa magna nella giornata di lunedì.La seduta di oggi sarà movimentata da alcuni appuntamenti, concentrati nel pomeriggio. In particolare, si segnala l'audizione al Parlamento del presidente della BoE, Andrew Bailey, sull'impatto del coronavirus. Seguirà l'aggiornamento sulla fiducia dei consumatori nell'Eurozona a maggio e i dati Eia sulle scorte di greggio negli Usa. In serata la Fed pubblicherà i verbali dell'ultima riunione.