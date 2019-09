Borse europee: partenza prudente in attesa della Fed, occhi puntati su Powell

Valeria Panigada 18 settembre 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato calo per le Borse europee, in attesa della Federal Reserve che in serata annuncerà la sua decisione di politica monetaria a cui seguirà un discorso del governatore Jerome Powell. Il mercato si aspetta un taglio dei tassi di 25 punti base dall'attuale range 2-2,25%, dopo l'ultima sforbiciata avvenuta a luglio. In avvio l'indice Eurostoxx 50 è piatto con un -0,04%. A Francoforte il Dax cede lo 0,12%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,16% e a Londra l'indice Ftse100 scivola dello 0,20%.