Borse europee negative tra nuovi contagi Covid e tensioni Usa-Cina

Valeria Panigada 18 agosto 2020 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Partenza in calo per le principali Borse europee tra i nuovi contagi di Covid-19 e le persistenti tensioni tra Stati Uniti e Cina. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,66%. A Francoforte il Dax cede lo 0,68%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,69% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dello 0,71%. L'attenzione rimane rivolta al fronte sanitario, dove continuano ad aumentare i nuovi casi di coronavirus in diversi paesi, come Spagna e Francia, mentre negli Usa si contano più di 5 milioni di persone contagiate dall'inizio della pandemia. Intanto l'amministrazione Trump continua a mostrarsi critica nei confronti della Cina, annunciando un indurimento delle restrizioni imposte a Huawei. Pochi gli appuntamenti previsti oggi in agenda macro. L'unico spunto è rappresentato dai dati sul mercato immobiliare negli Stati Uniti, con i permessi edilizi e l'apertura dei cantieri a luglio, in uscita nel primo pomeriggio. Sul fronte emissioni si segnala l'asta dei titoli di stato tedeschi a sette anni per un ammontare fino a 7 miliardi di euro.