Borse europee negative, focus su dati macro e nuova raffica di trimestrali

Valeria Panigada 30 luglio 2021 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee si muovono in territorio negativo in vista di una serie di indicazioni macro sull'andamento della ripresa economica e sulla dinamica inflazione e a una nuova raffica di trimestrali societarie. Dopo l'avvio, l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,75%. A Francoforte il Dax cede l'1,15%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,4% e a Londra l'indice Ftse 100 segna una flessione dello 0,95%.L'ultima seduta della settimana e del mese sarà movimentata dall'uscita del Pil relativo al secondo trimestre di Italia, Germania e Spagna, oltre che l'inflazione a luglio nell'Eurozona. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti verranno diffusi il reddito e la spesa delle famiglie. Infine, per la Germania è in programma la possibile revisione del rating da parte di Moody's. Giornata intensa anche sul fronte societario con i conti di EssirloLuxottica, Renault, Air France-Klm, BNP Paribas.