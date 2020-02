Borse europee miste in avvio, Dax strappa segno più

Daniela La Cava 14 febbraio 2020 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Primi minuti di contrattazioni all'insegna dell'incertezza per le principali Borse europee, dopo la chiusura debole di Wall Street e della Borsa di Tokyo. Il tutto in uno scenario in cui gli investitori cercano di avere un quadro più chiaro sul coronavirus.Oggi i mercati provano a spostare l'attenzione dall'epidemia al giorno in cui Pechino renderà operativa la decisione di dimezzare i dazi su alcuni prodotti importati dagli Stati Uniti, valutati 75 miliardi di dollari circa. Il taglio delle tariffe entrerà infatti in vigore nella giornata odierna. Tra i dati macro di oggi sotto i fari il dato sul Pil tedesco, ma anche le indicazioni attese dagli Stati Uniti dal fronte industriale e dei consumi.In questo scenario la giornata inizia con segno positivo per il Dax che avanza dello 0,08% a 13.755 punti, mentre il Cac40 e il Ftse100 indietreggiano rispettivamente dello 0,14% e dello 0,37 per cento.