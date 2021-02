Borse europee iniziano bene la settimana: i temi da seguire oggi

Daniela La Cava 8 febbraio 2021 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

La prima seduta della settimana parte in rialzo per principali Borse europee dopo le buone performance di Wall Street e del listino di Tokyo. Nei primi minuti di scambi prevalgono gli acquisti con il Dax di Francoforte che avanza dello 0,7%, mentre il Cac40 di Parigi e il listino londinese Ftse 100 salgono rispettivamente dello 0,57% e dello 0,46 per cento. In particolare, gli investitori seguono da vicino gli aggiornamenti sul piano di stimoli Usa, ma al tempo stesso non perdono di vista la stagione degli utili (che questa settimana entra nel vivo in Europa e a Piazza Affari) e l'evoluzione del virus e della campagna di vaccinazione nel mondo.Il calendario macro odierno prevede diversi dati, tra cui la produzione industriale in Spagna e l'indice Sentix che misura la fiducia degli investitori nella zona euro. È inoltre prevista la presentazione del report annuale Bce al Parlamento europeo da parte del presidente dell'istituto centrale di Francoforte, Christine Lagarde. Prima dell'avvio delle contrattazioni in Europa è stato pubblicato il dato sulla produzione industriale tedesca. Nel dettaglio, la produzione industriale è rimasta invariata a dicembre su base mensile rispetto al +1,5% della passata rilevazione (dato rivisto da +0,9%). Il mercato si attendeva un dato pari a +0,3 per cento.