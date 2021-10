Borse europee incerte su nuovo rialzo petrolio e dollaro

Valeria Panigada 11 ottobre 2021 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Borse europee in ordine sparso intorno alla parità, di fronte al nuovo rialzo del petrolio e del dollaro e in attesa dell'avvio della nuova stagione delle trimestrali societarie negli Stati Uniti. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 segna un +0,05%. A Francoforte il Dax è piatto con un -0,08%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,15% e a Londra l'indice FTse100 sale dello 0,20%.L'aumento ininterrotto del prezzo del petrolio e il dibattito sugli aumenti salariali continuano ad alimentare i timori di una sostenuta accelerazione dell'inflazione, scenario che pesa sul comparto azionario. In questo contesto, gli investitori attendono i dati sui prezzi al consumo negli Stati Uniti, in uscita mercoledì, e il resoconto dell'ultimo incontro della Fed.Verranno monitorate questa settimana anche le nuove previsioni delle società in occasione della presentazione dei risultati trimestrali. Come di consueto, a partire da mercoledì, le principali banche statunitensi apriranno la nuova stagione dei conti.