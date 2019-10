Borse europee incerte in avvio, focus su questionE commerciale e Brexit

Daniela La Cava 21 ottobre 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Primi minuti di contrattazioni in lieve ribasso per le Borse europee. La penultima ottava di ottobre prende il via con gli investitori che guardano alla questione commerciale, per la quale arrivano parole incoraggianti dal vice premier cinese Liu He, e al fronte Brexit, dove domina ancora l'incertezza. Nel fine settimana il vice premier cinese ha fatto sapere che Pechino sta lavorando con Washington per rispondere alle sue principali inquietudini e ha detto che sono stati "realizzati dei progressi significativi in diversi ambiti, gettando le basi per la firma di un accordo per tappe". Sul fronte Brexit è invece il caos. Secondo quanto riporta il Times, Bruxelles concederà un ennesimo rinvio della Brexit dalla data di scadenza prevista il 31 ottobre fino a febbraio, se il premier britannico Boris Johnson non riuscirà a ottenere l'approvazione del suo accordo sul Withdrawal Agreement nel corso di questa settimana.