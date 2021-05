Borse europee inaugurano maggio in rialzo, Borsa Londra chiusa per festività

Daniela La Cava 3 maggio 2021 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Partenza in territorio rialzista per le principali Borse europee nella prima seduta del mese di maggio, senza l guida della City di Londra che oggi resterà chiusa per festività. Nei primi minuti di contrattazioni prevalgono i segni positivi, con il Dax di Francoforte e il Cac40 che avanzano rispettivamente dello 0,34% e dello 0,26 per cento. Un avvio positivo sostenuto anche dai future Usa che continuano a salire in una settimana che culmina venerdì con i dati sul mercato del lavoro Usa. Attese oggi anche le parole del presidente della Fed, Jerome Powell, che interviene alle 20 ora italiana.Intanto lato macro sono giunte positive indicazioni stamattina dalla Germania, con il balzo a sorpresa a marzo delle vendite al dettaglio. Il dato ha registrato un rialzo dell'11% su base annua contro il -6,6% della passata lettura e il -0,3% indicato dal mercato. Su base mensile il dato ha segnato una crescita del 7,7% rispetto al +2,7% della precedente rilevazione e al +3% degli analisti. Nel corso della seduta si guarda al Pmi manifatturiero in Italia per il mese di aprile e allo stesso dato per la zona euro (si tratta della lettura finale). Nel pomeriggio si volge lo sguardo negli Usa per l'indice Ism manifatturiero.